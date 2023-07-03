Посольство РФ в Париже не получало информации о пострадавших в ходе беспорядков россиянах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Париже не получало информации о пострадавших в ходе массовых беспорядков российских гражданах, дипломаты рекомендуют воздерживаться от посещения неблагополучных районов и мест массового скопления людей.

"В связи с происходящими во Франции массовыми беспорядками сообщаем, что расположенные на территории страны росзагранучреждения затронуты не были. Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве отмечают, что, несмотря на некоторое снижение протестной активности, ситуация в стране остается напряженной.

"Наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце. С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, который, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка. Инцидент взбудоражил всю страну и спровоцировал волну ночных беспорядков во многих городах.