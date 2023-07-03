Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Посольство РФ в Париже не получало информации о пострадавших в ходе беспорядков россиянах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в Париже не получало информации о пострадавших в ходе массовых беспорядков российских гражданах, дипломаты рекомендуют воздерживаться от посещения неблагополучных районов и мест массового скопления людей.

"В связи с происходящими во Франции массовыми беспорядками сообщаем, что расположенные на территории страны росзагранучреждения затронуты не были. Информации об инцидентах с участием российских граждан, а также о пострадавших среди них не поступало", - говорится в сообщении в телеграм-канале дипмиссии.

В посольстве отмечают, что, несмотря на некоторое снижение протестной активности, ситуация в стране остается напряженной.

"Наибольшие всплески насилия наблюдались в Париже и его окрестностях, а также Марселе, Тулузе, Монпелье, Бордо, Лионе, Страсбурге, Лилле, Ницце. С учетом обширной географии нынешних событий посольство рекомендует находящимся во Франции российским гражданам воздерживаться от посещения неблагополучных районов и пригородов крупных городов, мест массового скопления людей, проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток", - говорится в сообщении.

Беспорядки во Франции начались после того, как полицейский застрелил 17-летнего подростка, который, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка. Инцидент взбудоражил всю страну и спровоцировал волну ночных беспорядков во многих городах.

Беспорядки во Франции

9
Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Подозреваемый в убийстве пограничников в аэропорту Кишинева ранее служил в МВД Таджикистана

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 июля

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

В Совбезе РФ заявили, что Москва готова к компромиссам для решения международного кризиса

Что произошло за день: воскресенье, 2 июля

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

Посол ЕС констатировал отсутствие успехов в торговых переговорах с КНР в последние годы

В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Нидерландах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });