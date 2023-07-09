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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Во Франции запретили частным лицам использовать фейерверки в день национального праздника

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Продажа, ношение и транспортировка фейерверков запрещены гражданам Франции до 15 июля, следует из правительственного указа, опубликованного в воскресенье в "Официальном журнале".

"В целях предотвращения рисков серьезных нарушений общественного порядка во время празднования 14 июля продажа, ношение, транспортировка и использование пиротехнических изделий и фейерверков запрещаются до 15 июля включительно на всей территории страны", - говорится в документе.

Запрет касается только физических лиц. На профессионалов отрасли, имеющих необходимые разрешения и действующих в интересах органов государственной власти, этот указ не распространяется.

О подготовке такого распоряжения, предусматривающего "усиленные средства защиты французов", объявила накануне премьер-министр Франции Элизабет Борн в преддверии "двух чувствительных дат" 13 и 14 июля, когда в стране отмечается национальный праздник - День взятия Бастилии.

Власти опасаются возможных злоупотреблений в продолжение массовых беспорядков, охвативших страну после гибели 27 июня в парижском пригороде Нантере от пули полицейского 17-летнего подростка, не подчинившегося требованию остановить автомашину, за рулем которой он находился. Участники беспорядков активно использовали фейерверки, которые направляли против полицейских, автомобилей и зданий.

В субботу, по данным МВД, около 6 тыс. человек, несмотря на запрещение властей, приняли участие в "гражданских маршах" против "полицейского насилия".

Беспорядки во Франции

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Франция
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