Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Электроснабжение ЗАЭС с территории Украины восстановлено

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре через линию с территории Украины возобновлено после отключения в ночь на вторник, сообщается в телеграм-канале станции.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.

Отмечается, что собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме. Нарушений в работе нет.

Об отключении высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская", снабжающей ЗАЭС, стало известно утром во вторник. Питание собственных нужд перевели на резервные трансформаторы.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один – в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Запорожская АЭС ЗАЭС Запорожская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

В Херсонской области остаются подтопленными 8 тысяч жилых домов

Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

Президент РФ выступил за скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Президент РФ выступил за скорейшее вступление Белоруссии в ШОС

Что случилось этой ночью, вторник 4 июля

Четыре человека погибли при стрельбе в Филадельфии

Йеллен обсудила с послом КНР в Штатах важность общей работы в связи с глобальными вызовами

Йеллен обсудила с послом КНР в Штатах важность общей работы в связи с глобальными вызовами

В НАТО заявили, что альянсу потребуются годы для исполнения нового плана по обороне

В НАТО заявили, что альянсу потребуются годы для исполнения нового плана по обороне

ООН ищет способы ускорения экспорта продовольствия и удобрений из России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян

Латвия возобновит ограниченный прием заявлений на визы для россиян
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });