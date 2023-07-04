Электроснабжение ЗАЭС с территории Украины восстановлено

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре через линию с территории Украины возобновлено после отключения в ночь на вторник, сообщается в телеграм-канале станции.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", - приводятся в сообщении слова директора ЗАЭС Юрия Черничука.

Отмечается, что собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме. Нарушений в работе нет.

Об отключении высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская", снабжающей ЗАЭС, стало известно утром во вторник. Питание собственных нужд перевели на резервные трансформаторы.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один – в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.