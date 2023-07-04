ЗАЭС перешла на резервное питание после отключения линии с Украины

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре отключена во вторник от внешнего электроснабжения через линию с территории Украины и переведена на резервное питание, сообщили на станции.

"Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750кВ "Днепровская". Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы", - сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону.

Как сообщалось, последнее отключение ЗАЭС от высоковольтной линии "Днепровская" произошло 22 мая.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Два энергоблока в ремонте, три находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.