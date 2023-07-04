МИД Грузии назвал вмешательством в дела страны решение Киева отправить грузинского посла в Тбилиси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - МИД Грузии в обнародованном во вторник заявлении выразил глубокую обеспокоенность решением властей Украины отправить грузинского посла в Тбилиси для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне потребовал от грузинских властей направить из Тбилиси в Киев на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а также дал поручение своему внешнеполитическому ведомству провести в этой связи с грузинским послом жесткую беседу и отправить этого дипломата на родину для консультаций.

В заявлении МИД Грузии говорится, что этот шаг официального Киева "направлен против дружественного государства и народа".

"Решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дальнейшее обострение двусторонних отношений заведет ситуацию в тупик", - говорится в заявлении грузинского МИД, в котором также выражена надежда, что официальный Киев пересмотрит свое решение.

В документе сообщается, что во вторник на встрече в украинском МИД посол Грузии Георгий Закарашвили представил официальную позицию Тбилиси.

В марте прошлого года Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси, мотивируя свое решение позицией грузинских властей, отказавшихся вводить прямые санкции против России.