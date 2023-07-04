Лидера "Грузинской мечты" оскорбило требование Зеленского отпустить Саакашвили на Украину

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отверг требование президента Украины Владимира Зеленского направить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в Киев.

"Такая позиция для нас оскорбительна", - заявил Кобахидзе на брифинге.

Также, по его словам, была оскорбительна и вовлеченность высокопоставленных лиц Украины "в отправке Саакашвили в Грузию".

"Сегодня, когда то же руководство требует возвращения Саакашвили на Украину, это, конечно же, содержит признаки оскорбления", - подчеркнул политик.

"Наше желание - оставаться с украинским руководством хотя бы в режиме односторонней дружбы", - добавил Кобахидзе.

Саакашвили находится в клинике "Вивамед" и участвует по видеосвязи в судебном процессе против него по делу о разгоне мирного митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и погроме в тот же день в телекомпании "Имеди". В клинику его перевели из-под стражи в связи с серьезным ухудшением состояния здоровья. 3 июля он заявил суду, что считает себя невиновным в этом и по другим возбужденным против него уголовным делам.

Также 3 июля Зеленский потребовал от грузинских властей немедленно направить Саакашвили, обладающего украинским гражданством, из Тбилиси в Киев для лечения. Он поручил МИД Украины провести беседу с грузинским послом и отправить его в течение 48 часов для консультаций в Грузию.

В годы президентства Петра Порошенко Саакашвили некоторое время возглавлял Одесскую областную госадминистрацию, но был уволен и выслан из страны. В мае 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года, несмотря на то, что его обещали задержать в связи с возбужденными против него уголовными делами. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори. 12 мая 2022 года политика перевели в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.