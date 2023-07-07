В Тбилиси сочли капризом Зеленского фактическое выдворение посла Грузии на Украине

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявляет, что украинское руководство фактически выдворило из страны грузинского посла.

"Отношения между странами не должны основываться на капризах, а требование украинских властей направить на лечение в Киев бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили является капризом. Нашего посла фактически выдворили из Украины", - сказал Папуашвили в пятницу журналистам.

Он напомнил, что грузинское руководство неоднократно и безуспешно обращалось к украинским властям с просьбой задержать и экстрадировать в Грузию находящихся на Украине бывшего генерального прокурора Зураба Адеишвили и бывшего замминистра внутренних дел Гию Лордкипанидзе, работающего в настоящее время на высоком посту в украинской контрразведке. Против них, по словам Папуашвили, в Грузии возбуждены уголовные дела.

Со своей стороны, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что требование украинских властей к грузинскому послу покинуть Киев можно расценивать, как "несправедливое, безосновательное, недружественное и не дипломатическое". "Подобного типа прецедентов в мировой практике не было, так как принимающая страна вынуждает посла вернуться в свою страну для консультаций", - сказал министр.

Он добавил, что несмотря на возвращение посла в Киеве Георгия Закарашвили на родину, грузино-украинские отношения в Тбилиси пересматриваться не будут.

Президент Украины Зеленский 3 июля поручил МИД предложить послу Грузии покинуть страну в течение 48 часов для "консультаций в Тбилиси". Зеленский связал этот шаг с ухудшением здоровья находящегося в заключении в Грузии бывшего президента Саакашвили, являющегося гражданином Украины.