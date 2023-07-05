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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Ozon запустил продажи для пользователей из Армении

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Оформление заказов на маркетплейсе Ozon стало доступно пользователям из Армении.

Согласно сообщению компании, пользователи могут заказать почти весь ассортимент - около 196 млн товарных наименований.

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Сроки доставки в среднем составят семь дней, она будет доступна через компанию Omni Logistics.

Ранее Ozon сообщал, что готовится выйти на рынок Армении осенью 2023 года.

"В перспективе Ozon планирует развивать свою логистическую инфраструктуру в Армении, в том числе собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов", - сообщили в Ozon.

Армения - четвертая страна СНГ, где работает Ozon с 2021 года. Ozon уже присутствует на рынках Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Из стран дальнего зарубежья компания развивает бизнес в Турции и Китае.

Ozon Армения
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