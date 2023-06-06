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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Ozon осенью планирует выйти на рынок Армении

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ozon осенью 2023 года планирует выйти на рынок Армении, сообщил глава маркетплейса Сергей Гончаров на ежегодном форуме для предпринимателей Ozon COM.E On.

"Компания планирует открыть локальный маркетплейс и строить свою собственную логистическую инфраструктуру в стране. Также маркетплейс активно будет привлекать местных продавцов, которые смогут продавать через Ozon и в Армении, и в России", - говорится в пресс-релизе Ozon, распространенном во вторник.

Армения станет четвертой страной СНГ, куда Ozon выйдет с 2021 года. Ozon присутствует на рынках Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Что касается дальнего зарубежья, то компания развивает бизнес в Турции и Китае.

Ozon Армения
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