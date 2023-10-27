Аэропорт в Абхазии реконструирует московская компания

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное развитие" подписали соглашение о государственно-частном партнерстве по проекту комплексной реконструкции Сухумского международного аэропорта, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Инфраструктурное развитие" зарегистрировано в Москве в июле 2023 года.

Соглашение подписано по итогам конкурса по выбору инвестора, организованного Министерством экономического развития России и Министерством экономики Абхазии.

"Инвестор проведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 3100 м и шириной 45 м, что позволит принимать современные воздушные суда российского и иностранного производства. На взлетно-посадочной полосе планируется установить оборудование для инструментального захода на посадку, а также систему светосигнального обеспечения полетов 1 категории ИКАО (ICAO). Также будет реконструирована рулежная дорожка и часть пассажирского перрона, построен новый участок перрона для дополнительного размещения на нем воздушных судов. Будет также построен новый пассажирский терминал и обновлено историческое здание аэропорта", - говорится в сообщении.

Пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 1,3 тысячи пассажиров в час. Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс.

"Возобновление деятельности аэропорта для Абхазии, безусловно, очень важное событие. Подписанное сегодня соглашение о государственно-частном партнерстве определяет сроки, условия, объемы финансирования работ по модернизации и реконструкции комплекса и порядок его последующей эксплуатации. Государство сохраняет государственную собственность на аэродром, аэродромную инфраструктуру, историческое здание аэровокзала, статус объекта совместного базирования. Впереди нас ждет большая совместная работа по реализации проекта. Мы уверены, что запуск аэропорта будет стимулирующим фактором в развитии нашей страны", - сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

"Мы приступаем к реализации масштабного проекта, и первоочередная задача - это восстановление аэродрома. В сжатые сроки будет расширен перрон, реконструированы рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, она также будет оснащена современным светосигнальным оборудованием. Это необходимо для возобновления международного авиасообщения с Абхазией", - приведены в сообщении слова генерального директора ООО "Инфраструктурное развитие" Сергея Грибкова.

Рашид Нургалиев, который, согласно сообщению, является собственником ООО "Инфраструктурное развитие", отметил, что современный аэропорт позволит в полной мере реализовать высокий туристический потенциал республики.

На церемонии подписания документа присутствовал президент республики Аслан Бжания.

Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии до 15 сентября 2023 года принимали заявки на осуществление инвестпроекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта в столице Абхазии - Сухуме. Заявки, поданные российскими юридическими лицами, подлежали рассмотрению совместной российско-абхазской комиссией по подготовке предложений по кандидатуре.

Россия и Абхазия заключили соглашение о реконструкции международного аэропорта в Сухуме на ПМЭФ-2023.

Работы по реконструкции аэропорта пройдут в два этапа за счет средств частного инвестора. По предварительной оценке, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей. В случае своевременной реализации проекта, возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года.

Сухумский аэропорт - единственный в республике, он был построен в 1960-е годы. Его пропускная способность в летний период составляла до 5 тысяч пассажиров в сутки. В 1993 году из-за военных действий аэропорт был закрыт.