Молдавия денонсирует еще два соглашения в рамках СНГ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии на заседании в среду одобрило решения о денонсации еще двух соглашений, подписанных в рамках СНГ, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба кабинета министров.

Согласно сообщению, правительство Молдавии одобрило проект закона о денонсации соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли, подписанного в 2000 году.

Кроме того, предполагается денонсировать соглашение об основных направлениях сотрудничества государств-участников СНГ в области защиты прав потребителей от 2000 года.

В мае правительство Молдавии уже денонсировало два соглашения, подписанных Молдавией в рамках СНГ. Речь идет о соглашении об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов Содружества, а также о соглашении об общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ.

Помимо этого, председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в середине мая объявил о решении инициировать процедуру выхода Молдавии из соглашения о межпарламентской ассамблее СНГ.