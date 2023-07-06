Глава МИД Молдавии объяснил денонсацию соглашений СНГ их неэффективностью

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску объяснил денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ тем, что они неэффективны.

"СНГ по большинству направлений и заключенных договоров продемонстрировало неэффективность для Молдовы. Мы знаем, что, несмотря на то, что в СНГ должна существовать зона свободной торговли, она не действовала по отношению к экспорту, торговле из Молдавии на протяжении почти 10 лет. Де факто в рамках этой организации утверждались дискриминационные меры по отношению к нашим производителям, экспортерам, в первую очередь, сельскохозяйственным. Применялись ограничительные меры на молдавские фрукты, овощи, вино. Не из-за их качества, а по политическим и геополитическим мотивам. И конечно, в этой ситуации мы должны задаваться вопросам, как эти недружественные меры в рамках СНГ соотносятся с нашими интересами", - сказал Попеску в четверг на пресс-конференции, комментируя курс Кишинева на денонсацию многих соглашений, подписанных в рамках Содружества.

При этом Попеску заверил, что со многими странами СНГ сохраняются очень хорошие отношения на двусторонней основе. "И мы стремимся к тому, чтобы этот хороший уровень сотрудничества с Украиной, Арменией, Азербайджаном, Казахстаном и другими не пострадал из-за денонсации договоров, подписанных когда-то в рамках СНГ, и по большей части не работающих, существующих только формально", - сказал министр.

Накануне власти Молдавии одобрили денонсацию двух соглашений, подписанных в рамках СНГ – соглашения по техническим барьерам в зоне свободной торговли и соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников СНГ в области защиты прав потребителей.

В мае правительство Молдавии денонсировало два соглашения, подписанных в рамках СНГ. Речь идет о соглашении об обмене информацией в вопросах охраны внешних границ государств-членов Содружества, заключенного в Москве 12 апреля 1996 г., и соглашении об общих условиях поставки товаров между организациями государств СНГ, заключенном в Киеве 20 марта 1992 г.

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в мае объявил о решении инициировать процедуру выхода республики из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ.