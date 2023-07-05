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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Пасечник сообщил о гибели жителя Кременной в результате обстрела

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике несколько раз был обстрелян город Кременная, там погиб один мирный житель и еще двое были ранены, сообщил в соцсетях врио главы региона Леонид Пасечник.

"Один из снарядов разорвался на территории больницы, где находился персонал и пациенты. В результате обстрела погиб один мирный житель, двое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал он.

Он добавил, что пострадавшие в результате обстрела мирные жители находятся под присмотром врачей, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2023 годаВоенная операция на Украине
Леонид Пасечник Кременная ЛНР
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