Пасечник сообщил о гибели жителя Кременной в результате обстрела

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике несколько раз был обстрелян город Кременная, там погиб один мирный житель и еще двое были ранены, сообщил в соцсетях врио главы региона Леонид Пасечник.

"Один из снарядов разорвался на территории больницы, где находился персонал и пациенты. В результате обстрела погиб один мирный житель, двое получили ранения различной степени тяжести", - рассказал он.

Он добавил, что пострадавшие в результате обстрела мирные жители находятся под присмотром врачей, им оказана вся необходимая медицинская помощь.