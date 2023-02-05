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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

В ЛНР сообщили о семи пострадавших при обстреле Кременной с украинской стороны

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Семеро мирных жителей получили ранения в результате обстрела со стороны украинской армии города Кременная в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Обстрел велся с применением артиллерийского орудия 155 мм (4 снаряда), уточнили там. Повреждено девять жилых домов.

По данным ведомства, обстрел Кременной зафиксирован в 13:15 по московскому времени.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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