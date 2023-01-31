В Луганске сообщили о гибели трех жителей города Кременная в ЛНР в результате обстрела ВСУ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Трое мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) города Кременная в Луганской народной республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.00 по н.п. Кременная с применением РСЗО (7 ракет)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, по предварительной информации, в результате обстрела погибли трое мирных жителей.