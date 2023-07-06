США не поддержали кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО из-за решения Британии по F-16

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - США отказались поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генсека НАТО после того, как Соединенное королевство приступило к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

"Вашингтон был встревожен, когда Британия объявила о планах обучить украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению их самолетами американского производства F-16 без поддержки США", - пишет издание.

Как отметил собеседник газеты в альянсе, этот шаг "положил конец любой оставшейся надежде" главы британского Минобороны занять пост генсека НАТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак "усердно лоббировал" назначение Уоллеса генсеком НАТО во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в начале июня.

В среду The Telegraph сообщал, что Уоллес "был фаворитом ряда государств-членов НАТО" на пост генсека, "но в отношениях с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, существовала значительная напряженность из-за беспрецедентной поддержки британским министром Украины".

"Он в своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, часто заходил дальше США", - отмечалось в статье.

The Telegraph также писал, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Между тем, В Вашингтоне эту информацию опровергают.

"Вопрос о назначении следующего главы НАТО по-прежнему остается открытым. При этом в США опровергают заявления о том, что президент Байден якобы поддерживает выдвижение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост", - сообщает Times со ссылкой на осведомленные источники.

Лидеры НАТО этим летом не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Поэтому союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года. Именно в 2024 году истечет мандат нынешнего состава Еврокомиссии.