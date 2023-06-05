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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Сунак постарается убедить Байдена поддержать Уоллеса как нового генсека НАТО

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Британский премьер-министр Риши Сунак попытается убедить президента США Джо Байдена поддержать назначение новым генсеком НАТО министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, сообщает The Sun.

"Кампания, нацеленная на то, чтобы министр обороны Бен Уоллес стал следующим главой западного альянса, активизируется на переговорах премьер-министра с президентом США", - пишет издание.

Переговоры должны состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Если Уоллес будет выбран новым главой альянса, то он станет первым британцем на этом посту за последние два десятилетия, отмечается в публикации.

Подчеркивается, что во время визита Сунака в США также будут обсуждены вопросы регулирования искусственного интеллекта и привлечения внутренних инвестиций в Великобританию.

Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако, его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября. Однажды он уже продлевался, и не исключено, что это может повториться.

Среди других кандидатур на этот пост отмечают премьера Нидерландов Марка Рютте, премьера Испании Педро Санчеса, премьер-министра Дании Метте Фредериксена, а также эстонского премьера Каю Каллас.

Джо Байден Бен Уоллес НАТО
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