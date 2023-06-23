В Лондоне возмутились тем, что Байден блокирует кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Великобритания "в ярости" из-за того, что президент США Джо Байден не поддержал кандидатуру главы британского Минобороны Бена Уоллеса на пост генсека Североатлантического альянса, сообщает The Telegraph.

"Джо Байден оказал Британии "плохую услугу", заблокировав выдвижение Бена Уоллеса на пост главы НАТО, сообщили правительственные источники", - пишет издание.

The Telegraph предупреждает, что "в настоящее время существуют опасения, что пренебрежение может нанести ущерб особым отношениям" между Лондоном и Вашингтоном.

Как сказал собеседник газеты в британском правительстве: "Предполагается, что мы являемся их ближайшим союзником. И это то, что мы получаем. Это то, что есть... но это плохо для отношений Великобритании и США".

Сам Уоллес "признал в среду, что его стремлению взять бразды правления в альянсе свои руки, о котором он неоднократно заявлял публично, теперь "не суждено сбыться", говорится в публикации.

Издание отмечает, что Уоллес "был фаворитом" ряда государств-членов блока. В то же время Байден изначально отдавал предпочтение премьер-министру Дании Метте Фредериксен, которую поддерживают Франция и Германия. Однако глава Белого дома "охладел к ней", так как она не смогла произвести на него впечатление во время визита в Вашингтон в начале июня.

Теперь "представляется вероятным", что Столтенбергу будет предложено отложить отставку еще на год, в чем его "пытается убедить Вашингтон", пишет The Telegraph.

Ранее Столтенберг заверил, что не добивается продления срока пребывания на своем посту.

Некоторые СМИ сообщали, что союзники по НАТО могут попросить Столтенберга еще на некоторое время остаться на посту генсека, так как пока нет консенсуса по поводу того, кто станет его преемником.

Президент США Джо Байден в начале июня отмечал, что у Великобритании есть серьезный кандидат на пост генсека НАТО, но предупредил, что альянсу еще предстоит прийти к консенсусу насчет того, кто займет данную должность.

Традиционно пост генсека НАТО занимает политик из европейской страны, однако его кандидатура негласно должна быть одобрена в Белом доме.

Срок полномочий нынешнего главы альянса Йенса Столтенберга истекает в конце сентября 2023 года.