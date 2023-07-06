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Минюст США готовит апелляцию на решение суда об ограничении контактов с компаниями соцсетей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США намерено обжаловать решение окружного суда штата Луизиана, которое ограничивает общение чиновников администрации президента Байдена с компаниями социальных сетей, и готовится подать апелляцию в апелляционный суд 5-го округа в Новом Орлеане, сообщила The Hill.

Представитель министерства юстиции заявил, что агентство рассчитывает ходатайствовать об отсрочке исполнения решения окружного суда. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду на брифинге, что чиновники администрации "определенно не согласны с этим решением" суда Луизианы.

Как сообщалось, соответствующий предварительный судебный запрет издал федеральный судья в Луизиане Терри Даути. Он мотивировал решение тем, что администрация президента Джо Байдена, "вероятно, нарушила первую поправку к Конституции США, подвергая цензуре неблагоприятные для нее мнения в социальных сетях во время пандемии коронавируса".

Первая поправка запрещает федеральным властям и властям штатов посягать на свободу слова и прессы.

Судебный запрет касается главного хирурга США Вивека Мурти, министра здравоохранения Хавьера Бесерру, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и всех сотрудников Минфина и Минюста, в результате они не смогут препятствовать публикации или исключать высказывания, защищенные первой поправкой.

В решении судьи упоминается широкий круг тем, которые, по его словам, "были подавлены" в социальных сетях по настоянию чиновников администрации, включая противодействие вакцинам против коронавируса, теорию его утечки из лаборатории, сомнения в справедливости результатов выборов 2020 года, противодействие президенту Байдену, утверждения, что история с ноутбуком сына президента Хантеру Байдену является правдой.

Этот приказ был отдан после того, как два прокурора-республиканца оспорили усилия администрации Байдена по пресечению распространения ложной, по ее мнению, информации в интернете. Прокуроры назвали эти действия "кампанией цензуры". Они заявили, что федеральные чиновники "координировали свои действия и вступали в сговор с платформами социальных сетей для выявления неугодных ораторов, точек зрения и контента".

Минюст США Луизиана
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