Что случилось этой ночью: четверг, 6 июля

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на Милашину в Чечне, Байден не поддерживает кандидатуру фон дер Ляйен на пост генсека НАТО, США обвинили РФ в небезопасных маневрах в небе над Сирией

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Алексея Немова в Чеченской Республике. Следователи квалифицировали его как умышленное причинение вреда здоровью.

- Президент США Джо Байден не поддерживает идею назначить генсеком НАТО председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Вопрос кандидатуры следующего главы Североатлантического альянса остается открытым, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

- Cоединенные Штаты обвинили российских летчиков в Сирии в небезопасных маневрах. Как заявил командующий ВВС США Алекс Гринкевич, три истребителя ВКС РФ перехватили три американских беспилотника MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии в среду утром.

- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал почти решенным вопрос об отрядах самообороны. По его словам, подготовку прошли три тысячи человек, закуплены обмундирование и снаряжение, "вопрос в оружии".

- Сенатор-республиканец Том Коттон в среду потребовал от Секретной службы США информацию о найденном в Белом доме кокаине. Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что наркотик предназначался действующему главе государства Джо Байдену или его сыну - Хантеру.

- Минюст США готовит апелляцию на судебное решение об ограничении контактов сотрудников Белого дома и министерств с компаниями социальных сетей. Федеральный судья в штате Луизиана Терри Даути мотивировал запрет тем, что чиновники цензурировали в соцсетях мнения во время пандемии COVID-19, нарушая первую поправку к американской конституции.