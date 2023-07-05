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Суд в США ограничил взаимодействие ряда чиновников Белого дома с представителями соцсетей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья в штате Луизиана Терри Даути издал предварительный судебный запрет, ограничивающий контакты многочисленных федеральных чиновников и ведомств с компаниями, занимающимися социальными сетями, сообщило издание Politico.

Судья мотивировал решение тем, что администрация президента Джо Байдена, "вероятно, нарушила первую поправку к конституции США, подвергая цензуре неблагоприятные для нее мнения в социальных сетях во время пандемии коронавируса", говорится в сообщении.

Первая поправка запрещает федеральным властям и властям штатов посягать на свободу слова и прессы.

Запрет касается главного хирурга США Вивека Мурти, министра здравоохранения Хавьера Бесерру, пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер и всех сотрудников Минфина и Минюста, чтобы они не могли препятствовать публикации или исключать высказывания, защищенные первой поправкой.

Газета пишет, что постановление является "последним событием" в длительном судебном процессе, инициированном республиканцами, утверждающими, что администрация "оказывала давление на компании социальных сетей с целью удаления постов, содержащих предполагаемую дезинформацию".

В решении судьи упоминается широкий круг тем, которые, по его словам, "были подавлены" в социальных сетях по настоянию чиновников администрации, включая противодействие вакцинам против вируса, теорию его утечки из лаборатории, сомнения в справедливости результатов выборов 2020 года, противодействие президенту Байдену, утверждения, что история с ноутбуком сына президента Хантеру Байдену является правдой.

Каждая "замалчиваемая" тема была точкой зрения республиканцев, что "весьма красноречиво", заявил Даути.

"Это целенаправленное подавление консервативных идей является прекрасным примером дискриминации точки зрения в политической практике", - добавил он.

Генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри приветствовал это решение, назвав его "историческим судебным запретом" против администрации Байдена, который не позволит ей "подвергать цензуре основные политические высказывания простых американцев в социальных сетях".

"Доказательства по нашему делу шокирующие и оскорбительные", - заявил Лэндри.

Постановление Даути, по-видимому, вступает в силу немедленно, но оно не является окончательным решением по иску и может быть обжаловано администрацией Байдена в 5-м окружном апелляционном суде США в Новом Орлеане, пишет Politico.

Издание отмечает, что Минюст и Белый дом отказались комментировать постановление суда.

Белый дом США
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