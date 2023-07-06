Лукашенко считает, что Зеленский осознал невозможность победы в конфликте с РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский был окрылен обещаниями Запада, но сейчас понял, что не победит в противостоянии с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"У него (Зеленского - ИФ) появились крылья (после обещаний Запада - ИФ). Он полетел. А что сейчас? Он окончательно понял, что не победит в этой войне", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями СМИ в Минске.

Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - заявил президент Белоруссии.

Тем не менее Украина, по оценке Лукашенко, хочет показать результаты к предстоящему саммиту НАТО. "К 11 июля они должны что-то продемонстрировать", - сказал глава Белоруссии.

"Они попробовали Россию на зуб, наступая в лоб. Не удалось. И не удастся. Если они (военное руководство Украины - ИФ) бросят сейчас лучшие подразделения в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность", - заявил Лукашенко.