НАТО на саммите в июле одобрит три плана по укреплению обороны альянса

Предусмотрено увеличение сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Участники июльского саммита НАТО в Вильнюсе, скорее всего, примут три плана с целью укрепить оборону различных регионов альянса от внешних угроз, заявил EUobserver председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Участники, как ожидается, одобрят три региональных плана, которые прояснят, что применительно к определенному региону должна делать конкретная страна НАТО для предотвращения конфликта и для обороны - на земле, на воде, в воздухе, в космосе и в киберпространстве", - сказал он.

В альянсе продолжают обсуждать детали этих планов. Когда планы будут одобрены, страны НАТО начнут их реализацию, направляя необходимые ресурсы и проводя учения.

По информации EUobserver, один из планов затрагивает Арктику и Атлантический океан, им займется Объединенное командование сил в Норфолке (США). План по центральному региону будет охватывать, в том числе Балтию и Альпы, за него будет ответственно Командование объединённой группировкой ОВС НАТО (Брюнсюм, Нидерланды). Третий план имеет отношение к юго-востоку НАТО, включая Черное и Средиземное моря; за его реализацию будет нести ответственность командование НАТО в Неаполе.

Планы должны определить структуру войск, действующих в том или ином регионе, включая численность военнослужащих, их технику, систему управления войсками.

Издание отмечает, что новые планы предусматривают увеличение сил быстрого реагирования НАТО до 300 тысяч человек, которые могут задействовать тремя группами - через три, десять и тридцать дней после поступления приказа.

Сейчас силы быстрого реагирования составляют 40 тысяч человек, 100 самолетов и 27 кораблей в Балтийском и Средиземном морях. Они подчиняются главнокомандующему объединенными силами НАТО в Европе.