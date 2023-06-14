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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

Лукашенко увидел большие предпосылки к завершению украинского конфликта

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит предпосылки к окончанию конфликта на Украине и ждет его завершения, Запад, по его словам, не хочет новой масштабной войны. Он заявил об этом телеканалу "Россия 1", передает "БелТА".

"Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно", - сказал президент.

Запад, по словам Лукашенко, боится новой масштабной войны и применения ядерного оружия.

"Я встречался с людьми, которые не последнюю роль играют в этом и принимают радикальные, кардинальные и окончательные решения в случае "если". Они больше всего боятся (и об этом искренне все говорят) ядерной катастрофы. Они боятся применения ядерного оружия в Украине. Это естественно". - заявил он.

"Мы тоже не хотим, тоже боимся. Потому что это может привести, как специалисты говорят, к всемирной катастрофе, и шарик может с орбиты сойти, если это все оружие взорвется", - добавил белорусский лидер.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Александр Лукашенко Запад Украина Белоруссия
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