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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Вучич запросит встречу со Столтенбергом и заседание в СБ ООН из-за ситуации в Косово

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении запросить встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и проведение заседания Совбеза ООН из-за ситуации на севере Косово, сообщает в четверг Associated Press.

"Мы не имеем права позволить дальнейшие погромы, гонения или этническую чистку нашего народа", - сказал Вучич, обвинив в этих действиях властей Косово.

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Он заявил, что встречу со Столтенбергом он запросит на следующей неделе, а также - проведение заседания СБ ООН для защиты этнических сербов на севере Косово. При этом сербский президент отметил, что, если эти две меры не приведут ни к каким результатам, Сербия может начать "действия", подробности которых он не стал приводить.

В июне власти Сербии вновь пригрозили Косово военной интервенцией в случае, если Силы НАТО для Косово (КФОР) не смогут защитить этнических сербов от действий местных властей.

Ситуация на севере Косово обострилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные жители сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах, которые бойкотировали сербы. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.

Косово ООН Александр Вучич Сербия
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