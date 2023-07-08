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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В МИД России выразили обеспокоенность очередным витком эскалации насилия в Косово, указав на своевременность инициативы президента Сербии Александра Вучича о проведении заседания Совета безопасности ООН для обсуждения этой темы.

"Ситуация выходит из-под контроля, налицо непосредственная угроза существованию сербского народа в Косово. Причина - в проводимой косовоалбанскими "властями" политике этнических чисток, погромов, изгнания и террора против сербов. Все это происходит при полном попустительстве США и ЕС, не желающих одернуть ультрарадикалов в Приштине. Вместо этого в западных столицах выискивают новые способы давления на Белград и сербский народ, фабрикуют бессовестные обвинения, в том числе в отношении представителей Сербской православной церкви", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос СМИ об обострении ситуации в Косово.

"Полагаем, что инициатива президента Сербии своевременна и востребована. Разделяем высказанные им оценки текущей кризисной ситуации, - сказала она. - Любые шаги по урегулированию в Косово, диалог заинтересованных сторон должны осуществляться в рамках международного права с опорой на резолюцию СБ ООН 1244".

Как сообщалось, 6 июля президент Сербии заявил о намерении запросить встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и проведение заседания СБ ООН из-за ситуации на севере Косово.

В миреВучич запросит встречу со Столтенбергом и заседание в СБ ООН из-за ситуации в КосовоЧитать подробнее

Ситуация на севере Косово обострилась в конце мая, когда косовский спецназ взял под контроль здания местных органов власти в общинах, населенных преимущественно сербами. Произошли столкновения с применением свето-шумовых гранат и слезоточивого газа. Местные сербы не хотели пускать на рабочие места косовских албанцев - руководителей местных администраций, избранных на состоявшихся в конце апреля муниципальных выборах. В столкновениях КФОР с этническими сербами пострадали несколько десятков человек.

В июне власти Сербии пригрозили Косово военной интервенцией в случае, если Силы НАТО для Косово (КФОР) не смогут защитить этнических сербов от действий местных властей.

Сербия Косово Александр Вучич МИД РФ Мария Захарова СБ ООН
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