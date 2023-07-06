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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции

Компания-владелец затонувшего аппарата "Титан" приостановила все операции
Фото: Ocean Gate/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал потерпевший кораблекрушение в Атлантике батискаф "Титан", заявила о приостановке использования своих подводных судов, говорится на сайте компании.

"OceanGate приостановила все разведывательные и коммерческие операции (батискафов - ИФ)", - сообщается на сайте компании.

19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к "Титанику".

22 июня береговая охрана США сообщила, что члены поисковой группы обнаружили обломки батискафа. Их характер указывает на то, что на подводном аппарате произошел направленный внутрь взрыв. Предположительно, именно он стал причиной мгновенной гибели находившихся на борту людей.

"Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. В крушении погибли около 1,5 тыс. человек.

США OceanGate Expeditions
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