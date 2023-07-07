Что случилось этой ночью: пятница, 7 июля

Белый дом обсуждает поставку Украине кассетных боеприпасов, Финляндия продлевает ограничения на въезд россиянам, июнь стал самым жарким месяцем в истории синоптики

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме отметили, что поставка Украине кассетных боеприпасов активно обсуждается. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

- Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений. Он превысил примерно на 0,5°C средний показатель за 1991-2020 годы.

- США обвинили Корпус стражей исламской революции в захвате танкера в Персидском заливе. Ответной реакции Ирана не поступало.

- Финляндия продлила ограничения на въезд для россиян. Такое положение будет сохраняться до дальнейшего уведомления финского МИДа.

- ВВС США второй раз за два дня обвинили российских летчиков в Сирии в "небезопасных маневрах". Вооруженные силы Франции также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии в "небезопасном взаимодействии".