США второй раз за два дня обвинили российских летчиков в Сирии в "небезопасных маневрах"

Вооруженные силы Франции на своей странице в соцсети также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии в "небезопасном взаимодействии"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Телеканал CNN со ссылкой на ВВС США второй раз за два дня выступил с обвинениями в адрес российских летчиков в Сирии, утверждая, что они проводили "небезопасные маневры в отношении американских беспилотников".

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич в своем заявлении утверждает, что в четверг американский беспилотник MQ-9 Reaper выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии, когда приблизились российские истребители. По утверждению Гринкевича, "один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения".

В свою очередь, вооруженные силы Франции на своей страничке в соцсети также выступили с обвинениями в адрес российских летчиков, утверждая, что российские истребители Су-35 "непрофессионально взаимодействовали" с двумя французскими истребителями Rafale, которые выполняли задание вблизи иракско-сирийской границы в четверг.

По утверждению французских военных, их истребители "были вынуждены маневрировать, чтобы избежать риска несчастного случая".

Между тем, военные РФ обвинили возглавляемую США коалицию в нарушении границ района в Сирии, закрытого для полетов из-за российско-сирийских авиационных учений.

"Продолжаются систематические нарушения протоколов деконфликтации, связанные с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой "Международной антитеррористической коалиции", - заявил в четверг заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов.

"В течение суток зафиксировано девять нарушений. Все - в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместного российско-сирийского учения", - сказал он.

"Особую обеспокоенность вызывают зафиксированные пилотами ВКС России во время отработки вопросов учения факты воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов", - сказал Гуринов.

Ранее военные РФ сообщили, что 5 июля в Сирии начались шестидневные российско-сирийские авиационные учения. По их словам, в ходе маневров запланирована отработка совместных действий авиации, сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения.