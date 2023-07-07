Маск после запуска аналога Twitter заявил о неприемлемости "нечестной игры"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Владелец Twitter Илон Маск после запуска американской компанией Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) аналогичной его сервису платформы Threads указал на неприемлемость "нечестной игры".

"Конкуренция - это нормально, нечестная игра - нет", - написал он в Twitter.

По данным MarketWatch, адвокат Маска Алекс Спиро из юридической фирмы Quinn Emmanuel также направил письмо в адрес главы и основателя Meta Марка Цукерберга, где отметил серьезную обеспокоенность Twitter. Компания Маска опасается, что Meta "систематически, сознательно и незаконно" использует информацию, составляющую коммерческую тайну Twitter.

Meta приняла на работу десятки бывших сотрудников Twitter, и у них может быть доступ к конфиденциальной информации, добавил Спиро. По его словам, Twitter намерена добиваться неукоснительного соблюдения своих прав на интеллектуальную собственность.

Адвокат потребовал от Meta немедленно принять меры для прекращения использования составляющих коммерческую тайну сведений и другой "высококонфиденциальной информации" Twitter.

Meta запустила Threads в 2:00 по московскому времени четверга, а спустя 16 часов Цукерберг написал в новой социальной сети, что в ней зарегистрировались уже 30 млн пользователей.

Акции Meta дешевеют на 0,8% на предварительных торгах в пятницу.