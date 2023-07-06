Сервис микроблогов Threads запущен раньше намеченного срока. Обзор

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) запустила свой аналог Twitter - приложение Threads - на день раньше запланированного срока, сообщает MarketWatch.

"Начинаем. Добро пожаловать в Threads", - написал глава и основатель Meta Марк Цукерберг в новом сервисе микроблогов.

Запуск Threads ожидался в четверг, в 10:00 по североамериканскому восточному времени, однако состоялся в 19:00 среды (2:00 четверга по московскому времени). Приложение доступно бесплатно более чем в 100 странах через магазины App Store и Google Play, а также распространяется с помощью QR-кода на сайте threads.net.

Никуда без Instagram*

Meta характеризует Threads как приложение Instagram (*информационный ресурс запрещенной в РФ организации) для текстовых бесед.

Аккаунт в Instagram необходим для использования новой социальной сети Threads. Пользователи Threads смогут использовать имена, закрепленные за ними в Instagram, и импортировать оттуда подписчиков. Профиль можно будет кастомизировать под Threads, а записями делиться в сториз Instagram или на сторонних ресурсах с помощью ссылки.

"Мы хотим, чтобы Threads взяла от Instagram все лучшее, перенесла это в текстовую плоскость и тем самым создала позитивное, креативное пространство для выражения мыслей", - говорится в сообщении Instagram.

У пользователей Threads - как и в Twitter - будет возможность подписываться на чужие аккаунты, публиковать сообщения и ответы на них. Длина записей ограничена 500 символами, допускается вставка ссылок, фотографий и видео продолжительностью не более пяти минут. Threads очень похожа на Twitter, позволяет делиться своим мнением и вступать в диалог с подписчиками, пишет MarketWatch.

Вместе с тем не ясно, можно ли импортировать подписчиков из Twitter, чем, как указывает MarketWatch, уже все интересуются. Также не ясно, как будут называться публикации в Threads (англ. - "нитки"). Некоторые предлагают вариант "стичи" (англ. stitches - "стежки") по аналогии с твитами.

Пользователи нового сервиса могут блокировать другие аккаунты, а также ограничивать круг тех, кто вправе их упоминать или отвечать им. Страницы лиц младше 16 или 18 лет (зависит от страны) при регистрации будут автоматически становиться закрытыми.

Интернет будущего

В ближайшее время Threads станет функционально совместимой с платформами, которые поддерживают созданный специально для соцсетей протокол передачи данных ActivityPub, включая Mastodon и WordPress. Как утверждает Instagram, это "позволит формировать связи новых типов, которые в большинстве социальных приложений сегодня просто недоступны". Таким образом, пользователям будет легче взаимодействовать с теми, кто предпочитает другие сервисы. Внедрение протокола ActivityPub, в частности, планирует соцсеть Tumblr.

MarketWatch упоминает Mastodon - наряду с Bluesky, T2 и Spill - в числе платформ, на которые массово перешли пользователи Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.

"Мы работаем над тем, чтобы в скором времени Threads стала совместимой с открытыми, способными к взаимодействию друг с другом социальными сетями, что, на наш взгляд, может повлиять на будущее интернета, - пояснила Instagram. - Мы считаем, что этот децентрализованный подход, аналогичный протоколам электронной почты и самой всемирной паутины, сыграет важную роль с точки зрения будущего онлайн-площадок".

Больше, чем Twitter

За первые четыре часа работы в Threads зарегистрировалось более 5 млн пользователей, отметил Цукерберг в новом сервисе микроблогов.

На вопрос о том, сможет ли Threads стать больше Twitter, глава Meta ответил пользователю сервиса-конкурента следующее: "На это потребуется время, но думаю, что будет приложение для публичного обмена сообщениями с 1 млрд пользователей или более. У Twitter была такая возможность, но не получилось. Надеюсь, у нас получится".

Количество ежемесячно активных пользователей (MAU) Twitter составляет порядка 356 млн, Instagram - 2 млрд.

Цукерберг также опубликовал в Twitter известный кадр из мультсериала о Человеке-пауке, где главный герой изображен вместе со своим двойником. Основатель Meta не писал в этой соцсети с 2012 года.

Как Meta планирует наращивать пользовательскую базу Threads, пока непонятно, пишет MarketWatch и указывает на возможность использования для этого спортивных мероприятий - таких, как предстоящий чемпионат мира по футболу среди женщин и Уимблдонский турнир по теннису.

Однако вероятнее, что база будет наращиваться за счет тех, кому надоел Twitter, поясняет издание. Эта соцсеть в понедельник объявила, что сделает платным популярный инструмент TweetDeck, чем вызвала массовое недовольство пользователей. MarketWatch отмечает, что многие пользователи Twitter также жаловались на проблемы с безопасностью, после того как Маск восстановил множество заблокированных аккаунтов и смягчил ограничения.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что Meta ведет переговоры для привлечения телеведущей Опры Уинфри и Далай-ламы в качестве пользователей нового приложения.

Маск между тем накануне написал в Twitter следующее: "Подвергаться нападкам со стороны незнакомцев в Twitter бесконечно предпочтительнее, чем предаваться ложному счастью в Instagram, где прячут свою боль".