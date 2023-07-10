Соцсеть Threads привлекла 100 млн пользователей быстрее ChatGPT

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Число пользователей социальной сети Threads, которую 5 июля запустила американская Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), превысило 100 млн, подсчитали независимо друг от друга сетевое издание Search Engine Journal и информационная платформа Quiver Quantitative.

По данным Search Engine Journal, популярному чат-боту ChatGPT для привлечения 100 млн пользователей потребовалось два месяца, соцсетям TikTok и Instagram - девять месяцев и 2,5 года соответственно.

Глава и основатель Meta Марк Цукерберг по достижении Threads отметки в 70 млн пользователей написал в сервисе, что это "гораздо выше наших ожиданий".

При этом Threads недоступна в Европейском союзе. Газета The Independent со ссылкой на источники писала, что Meta пока не развертывает приложение в ЕС из-за неясности Digital Markets Act - европейского закона, ограничивающего использование персональных данных компаниями.

Илон Маск, которому принадлежит конкурирующий с Threads сервис микроблогов Twitter, в своей соцсети под скриншотом с обширным перечнем категорий данных, которые может собирать Threads, написал: "Какое счастье, что она так здраво управляется". Над скриншотом приводятся слова топ-менеджера Meta о цели запустить "здраво управляемую" соцсеть.

Директор по продукции Meta Крис Кокс ранее говорил, что представители творческих профессий и публичные деятели отмечали свою потребность в "здраво управляемой" платформе.