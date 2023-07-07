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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении стать членом БРИКС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена стать членом БРИКС и подала соответствующую ноту бразильской стороне, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"Посол Белоруссии в Бразилии Сергей Лукашевич встретился с заместителем министра иностранных дел Бразилии Марией Луизой Эскорел де Мораес, курирующей сотрудничество с Белоруссией. В рамках встречи бразильской стороне передана нота, подтверждающая намерения Белоруссии стать полноправным членом БРИКС, - говорится в сообщении. - Особое внимание уделено укреплению сотрудничества между Белоруссией и Бразилией в рамках многосторонней дипломатии, отмечена готовность к наращиванию политического и торгово-экономического взаимодействия между странами".

Дипломаты обсудили важность поставок калийных удобрений в Бразилию, а также возможность участия Белоруссии в государственных программах Бразилии для частных фермеров и семейных фермерских хозяйств.

БРИКС Белоруссия МИД Бразилия
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