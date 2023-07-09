Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Возобновил работу литовский пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией возобновил свою работу, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии в воскресенье.

"В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)", - проинформировали в ГПК.

В субботу в ГПК Белоруссии сообщили о том, что литовские власти перекрыли движение в пункте пропуска Мядининкай. Там возложили ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей на литовскую сторону и заявили, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск граждан и транспорта.

Как сообщалось, Литва с середины февраля текущего года в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Сложная ситуация сохраняется и на белорусско-польской границе. Польша с февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Для легкового транспорта на белорусско-польской границе в настоящее время доступен один пункт пропуска - Брест-Тересполь. При этом, с 1 июня и до особого распоряжения министра внутренних дел и администрации Польши введен полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и РФ.

Литва Польша Белоруссия Мядининкай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Около 180 тыс. человек вышли на акцию против юридической реформы в Израиле

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июля

Глава Минфина США надеется на создание канала коммуникации между Вашингтоном и Пекином

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В ЦПВС заявили о новых нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

В Тбилиси сорвали проведение фестиваля ЛГБТ-сообщества

В МИД РФ сочли своевременной инициативу Вучича созвать Совбез ООН по ситуации в Косово

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Йеллен заявила, что сотрудничество США и КНР способствовало бы решению глобальных проблем

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июля

Байден высказался против принятия Украины в НАТО до завершения украинского конфликта

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });