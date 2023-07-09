Возобновил работу литовский пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией возобновил свою работу, сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии в воскресенье.

"В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)", - проинформировали в ГПК.

В субботу в ГПК Белоруссии сообщили о том, что литовские власти перекрыли движение в пункте пропуска Мядининкай. Там возложили ответственность за обострение обстановки на границе и образование очередей на литовскую сторону и заявили, что белорусская сторона готова осуществлять пропуск граждан и транспорта.

Как сообщалось, Литва с середины февраля текущего года в одностороннем порядке и без указания причин прекратила взаимодействие с Белоруссией по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу.

Сложная ситуация сохраняется и на белорусско-польской границе. Польша с февраля закрыла движение автотранспорта на пограничном с Белоруссией пункте пропуска Бобровники-Берестовица. Для легкового транспорта на белорусско-польской границе в настоящее время доступен один пункт пропуска - Брест-Тересполь. При этом, с 1 июня и до особого распоряжения министра внутренних дел и администрации Польши введен полный запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей, зарегистрированных в Белоруссии и РФ.