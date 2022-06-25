На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает с президентом Белоруссии Александром Лукашенко тему поставок удобрений на мировой рынок.

Встреча двух президентов проходит в Санкт-Петербурге, она станет завершением их неформального общения в последние несколько дней. Кадры со встречи были продемонстрированы программой "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Путин сообщил, что на саммите БРИКС была выражена озабоченность в связи с перебоями в поставках продовольствия и удобрений на мировом рынке.

"Я бы хотел вас проинформировать о ходе и результате дискуссии с коллегами в рамках объединения БРИКС. Многие из выступавших высказывали озабоченности, связанные с перебоями поставок продовольствия, роста цен на продовольствие на мировых рынках и удобрений", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в субботу.

"Имея в виду, что Россия и Белоруссия являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок, хотел с вами тоже на этот счёт поговорить - в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов. У нас 15 процентов, по-моему, мировой торговли и 25 процентов по некоторым видам удобрений", - отметил он.

Путин добавил, что это очень значительный объем на мировых рынках.

Он предложил Лукашенко обсудить детали логистики, связанной с поставками удобрений и зерна на мировой рынок.

Путин добавил, что в этом году - до следующего лета Россия будет готова поставить за рубеж свыше 50 млн тонн зерна. При этом он обратился к президенту Белоруссии за поддержкой: "Я знаю, что под вашим руководством белорусское сельское хозяйство развивается очень уверенно и успешно".

"Что касается удобрений, то здесь нужно, конечно, помочь нашим традиционным партнерам", - сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что "половину удобрений мы производим вместе с Россией, это огромный объем".

Президент Белоруссии заверил: "У нас нет проблем с поставками ни зерна, ни удобрений на рынки, не надо на нас это вешать".

Президент РФ со своей стороны заметил, что "продовольственная тема сейчас является наиболее актуальной так же, как и тема поставок удобрений на мировые рынки". "Мы находимся в тесном контакте с соответствующими профильными учреждениями ООН, и я хотел бы вас тоже проинформировать, как складывается эта работа", - сказал Путин.