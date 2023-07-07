Советник Байдена уверен в скором вступлении Швеции в НАТО

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Швеция в недалеком будущем обязательно вступит в НАТО, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уверены, что Швеция в не самом отдаленном будущем присоединится к НАТО", - сказал он.

Вступление Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировали Турция и Швеция. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 6 июля заявил, что постарается до саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.

7 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не доверяет Швеции, поскольку шведские власти, по его словам, все еще не решили проблему терроризма. Турция выдвигала условия, на которых была готова одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии. В частности, Анкара хотела, чтобы обе страны не участвовали в оружейном эмбарго против Турции, не поддерживали турецкие организации, которые на родине считаются экстремистскими, и выдавали бы в Турцию обвиняемых. Присоединение к НАТО Финляндии Турция все же ратифицировала.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 4 июля заявил, что если Анкара согласится принять Швецию в НАТО, то и Будапешт не будет затягивать с ратификацией.