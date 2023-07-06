Столтенберг надеется до саммита в Вильнюсе устранить препятствия на пути Швеции в НАТО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется в ближайшие дни согласовать с Турцией вопрос о вступлении Швеции в организацию.

"Мы добились прогресса. Считаю возможным принятие решения (по кандидатуре Швеции - ИФ) к саммиту", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии. Эта встреча как раз была посвящена вопросу о присоединении Швеции к альянсу.

При этом генсек признал, что "еще предстоит проделать определенную работу". По его словам, стороны займутся как раз этим на ближайших выходных. А в понедельник, по словам Столтенберга, он проведет встречу с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

"Наша главная цель – согласовать все к саммиту. Однако гарантий того, что это получится, нет", - предупредил генсек НАТО. Он отметил, что цель – добиться к саммиту не самой ратификации, а принципиального согласия властей Турции ратифицировать присоединение Швеции к НАТО.

Он отметил, что цель – добиться к саммиту не самой ратификации, а принципиального согласия властей Турции ратифицировать присоединение Швеции к НАТО.

"Я ясно дал понять, что Швеция выполнила обязательства, взятые ею в соответствии с трехсторонним меморандумом. Швеция внесла поправки в свою конституцию и ввела новое антитеррористическое законодательство. Сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию. И активизировала контртеррористическое сотрудничество, в том числе против РПК (Рабочей партии Курдистана - ИФ)", - объяснил Столтенберг свою позицию.

Протесты в Швеции против Турции и против НАТО, продолжил он, направлены против вступления страны в организацию, на нарушение контртеррористического сотрудничества и ослабление альянса. "Поэтому мы должны быть ясными: от этих провокаций выигрывают только те, кто хочет расколоть НАТО", - сказал генеральный секретарь.

Он выразил убеждение, что членство Швеции "принесет значительные военные преимущества всему Североатлантическому альянсу".

"Присоединение Швеции позволит нам планировать оборону всего арктического, северного и балтийского региона как единого целого. Это обеспечит сплошной щит от черноморского региона до Балтийского моря. Членство Швеции в НАТО сделает нас всех сильнее и безопаснее", - полагает генсек организации.

Турция и Венгрия – единственные страны, еще не ратифицировавшие вступление Швеции в НАТО. Анкара добивается от Стокгольма, среду прочего, более жесткой борьбы против курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.