Будапешт подтвердил, что не помешает вступлению Швеции в НАТО при согласии Турции

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Будапешт не будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО в случае поддержки со стороны Анкары членства этой скандинавской страны в альянсе. Об этом сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Если будет какой-то прогресс с Турцией, то мы, естественно, выполним наше обещание, и Венгрия не будет задерживать вступление какой-либо страны", - сказал Сийярто на пресс-конференции журналистам.

Он заявил, что находится в тесном контакте по этому вопросу со своим коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что решение о ратификации вступления Швеции в НАТО остается за депутатами парламента Венгрии и что правительство страны уже представило соответствующий текст для утверждения.

Венгрия и Турция – две единственные страны, которые все еще не ратифицировали вступление Швеции в альянс. При этом во вторник Фидан усомнился в том, что принятие Швеции в НАТО целесообразно с точки зрения стратегической безопасности.