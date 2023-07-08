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ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире

ОЗХО заявила о завершении процесса уничтожения заявленных запасов химоружия в мире
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) распространила официальное заявление, в котором говорится, что в мире уничтожены все заявленные запасы химического оружия.

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"ОЗХО подтверждает, что последнее химическое оружие из запасов, заявленных всеми государствами-участниками Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), было признано уничтоженным", - говорится в заявлении.

В нем сообщается, что последний химический боеприпас из заявленных запасов химического оружия США "был необратимо уничтожен в соответствии с КЗХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на опытном заводе по уничтожению химических веществ Блю-Грасс в штате Кентукки".

Генеральный директор ОЗХО посол Фернандо Ариас Гонсалес поздравил США с этим шагом и подчеркнул: "Завершение уничтожения всех заявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия".

ОЗХО продолжит следить за закрытием двух последних объектов по уничтожению в городе Пуэбло (штат Колорадо - ИФ) и в Блю-Грассе в США, включая утилизацию отходов, образующихся в результате процесса уничтожения, отмечается в заявлении организации.

Она сообщила, что с тех пор как КЗХО вступила в силу в 1997 году, было подтверждено уничтожение 72 тыс. 304,34 метрических тонн накопленного химического оружия, заявленных странами по всему миру.

Президент США Джо Байден подтвердил факт уничтожения последнего в Соединенных Штатах ядерного заряда, над чем США, по его словам, "неустанно работали на протяжении более 30 лет".

Байден, вместе с тем, в распространенном Белым домом заявлении призвал Россию и Сирию "вернуться к соблюдению КЗХО и признать свои необъявленные программы".

Россия ранее объявила, что полностью уничтожила все запасы своего химоружия 27 сентября 2017 года.

ОЗХО
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