США завершили ликвидацию арсеналов химоружия

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В США завершили процесс ликвидации задекларированных арсеналов химоружия, сообщает Associated Press со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконнелла.

Сенатор сообщил, что последние запасы уничтожили на военном складе в Кентукки. Именно этот штат Макконнелл представляет в Конгрессе США.

Американские СМИ отмечают, что в рамках Конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года.