Премьер-министр Нидерландов уйдет из политики после всеобщих выборов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что собирается уйти из политики после всеобщих выборов, вызванных отставкой его правительства, сообщает AP.

"Вчера утром я принял решение, согласно которому больше не буду претендовать на роль лидера Народной партии за свободу и демократию (VVD). Когда после выборов будет сформирован новый кабинет, я уйду из политики", - сказал он и назвал это своим личным решением, которое не изменится вне зависимости от результатов выборов.

Рютте 56 лет, он руководил правительством Нидерландов почти 13 лет, дольше всех в истории. АР напоминает, что его называли "тефлоновым Марком", поскольку к нему не "прилипали" скандалы, связанные с четырьмя возглавляемыми им кабинетами.

Дата выборов еще не назначена, ожидается, что они пройдут не раньше октября или ноября.

Находившаяся у власти правоцентристская коалиция распалась 7 июля, не сумев договориться по поводу реформы права на получение убежища в стране. Последние недели в коалиции активно обсуждали, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников. Одна из партий в итоге не согласилась с рядом предложений Рютте, что и спровоцировало правительственный кризис.