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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Ливень привел к остановке движения по участку железной дороги "Гагра - Цандрипш" в Абхазии

Поезд N 306 "Сухум - Москва" и поезд N 480 "Сухум - Санкт-Петербург" остановлены в пути

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Железнодорожный участок "Гагра - Цандрипш" в Республике Абхазия закрыт из-за неблагоприятных погодных условий, пассажиров поездов доставят автобусами до станции Цандрипш, сообщает в воскресенье официальный телеграм-канал РЖД.

"Поезд N 306 "Сухум - Москва" и поезд N 480 "Сухум - Санкт-Петербург" были остановлены в пути. Пассажиры указанных поездов, планировавшие посадку на территории Республики Абхазия, будут доставлены автобусами до станции Цандрипш, откуда проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время отправления специального поезда со станции Цандрипш - 8:00 по Москве.

10 июля поезда N 306 "Москва - Сухум" и N 479 "Санкт-Петербург - Сухум" будут следовать до станции Цандрипш. Далее до места назначения пассажиры будут отправлены автотранспортом.

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией 9 июля отменен поезд "Ласточка" N 924 "Аэропорт Сочи - Гагра", 10 июля поезда №921, 922, 923, 924 между станциями "Гагра - Аэропорт Сочи", - добавили в РЖД.

Абхазия РЖД Сухум Санкт-Петербург
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