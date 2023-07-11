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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Законодатели США предложат поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов на Украину

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Член палаты представителей США, республиканец Мэтт Гетц заявил, что выступит соавтором поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, запрещающей американскому президенту Джо Байдену отправлять кассетные боеприпасы на Украину.

"Я буду республиканским соавтором поправки в Закон о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA), внесенной представителем Демократической партии Сарой Джейкобс, чтобы прекратить передачу кассетных бомб. Эти кассетные бомбы не положат конец войне на Украине", - написал Гетц в твиттере.

"Кассетные бомбы характерны для самых кровопролитных и бесчеловечных войн в мире, а также некоторых из самых продолжительных. Вряд ли это краеугольный камень на пути к миру", - добавил он.

Поправка Джейкобс к NDAA является одной из последних попыток оспорить решение Байдена об отправке кассетных боеприпасов на Украину.

Почти два десятка демократов в Конгрессе выразили разочарование администрацией в пятницу, повторив предупреждения правозащитных групп о том, что кассетные боеприпасы могут нанести вред гражданскому населению.

7 июля замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, в который среди прочего входят кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...) Пакет также включает ракеты для систем Patriot и HIMARS", - сказал Каль.

Глава Белого дома защищал свое решение в интервью телеканалу CNN, утверждая, что кассетные боеприпасы нужны Украине.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы убедить себя сделать это (принять решение о передаче - ИФ). (...) Я думаю, что они нуждались в них (кассетных боеприпасах - ИФ)", - сказал Байден в интервью телеканалу.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах.

Конвенция по кассетным боеприпасам была подписана в 2008 году. Она подразумевает запрет на использование, производство и передачу соответствующих боеприпасов. Всего к ней присоединились 123 страны. России, Украины и США среди них нет.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.

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