Британские министры выступили против поставок Киеву американских кассетных боеприпасов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Британские министры и политики вслед за членами американского Конгресса выражают обеспокоенность в связи с решением президента США Джо Байдена отправить кассетные боеприпасы на Украину.

Так, один из лидеров лейбористов, теневой министр финансов Рейчел Ривз заявила в воскресенье в интервью Sky News, что не считает такие боеприпасы подходящими для поставок Киеву.

"Я обеспокоена применением кассетных бомб, и не только у Великобритании есть эта обеспокоенность, у других стран тоже. Хотелось бы найти способ надлежащим образом снабжать Украину вооружениями, не используя те вооружения, которые могут иметь разрушительное влияние не только на поле боя, но и в течение месяцев и лет после боевых действий. (...) Хоть я и поддерживаю желание президента Байдена обеспечить то, чтобы Украина была полностью вооружена, я не уверена, что это - подходящее оружие", - сказала Ривз.

Один из наиболее высокопоставленных руководителей Минфина Великобритании Виктория Аткинс в свою очередь заявила, что Лондон продолжит придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам.

"Мы подписали конвенцию, которая запрещает кассетные бомбы. И мы продолжим следовать этой конвенции", - приводит Sky News слова министра.

Заместитель председателя Королевского объединенного института оборонных исследований и бывший советник по национальной безопасности премьера Великобритании Питер Рикеттс со свой стороны отметил: "Мы все, кроме американцев, подписались эту конвенцию, что означает, что мы не производим, не накапливаем и не используем это оружие. (...) Меня не устраивает это решение, да, я бы хотел, чтобы этого не делали, но я думаю, можно понять, почему они это делают".

Также в воскресенье cенатор-демократ США Тим Кейн и член Палаты представителей от демократов Барбара Ли выразили беспокойство в связи с решением Байдена поставить кассетные боеприпасы Украине.

"Я разделяю обеспокоенность. Ведь есть международная конвенция против применения кассетных боеприпасов", - сказал Кейн в эфире Fox News.

В свою очередь Ли призвала администрацию Байдена пересмотреть этот шаг. "Кассетные бомбы никогда не должны использовать. Это переходит черту", - заявила она CNN.

Накануне премьер Великобритании Риши Сунак заверил, что Лондон продолжит придерживаться обязательств по "конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и препятствует их использованию".

Кроме того, министр обороны Испании Маргарет Роблес выступила против поставок Киеву кассетных боеприпасов.

"Испания, имея твердое обязательство перед Украиной, также решительно привержена тому, что определенное оружие и бомбы нельзя поставлять ни при каких обстоятельствах", - приводит Politico слова министра.

Также в субботу член Конгресса США от штата Миннесота Бетти Макколлум, представляющая демократическую партию, назвала ошибкой решение американской администрации о передаче Украине кассетных боеприпасов. The New York Times со своей стороны сообщала, что значительная часть демократов осуждает решение отправить кассетные боеприпасы Киеву.

7 июля замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...) Пакет также включает ракеты для систем Patriot и HIMARS", - сказал Каль.

До этого объявления Politico сообщило, что представители Демократической партии в конгрессе США намерены представить поправку в закон о национальной обороне, которая предусматривает запрет на передачу кассетных боеприпасов Украине. Отмечается, что предложение представят члены палаты представителей от штатов Миннесоты и Калифорнии Ильхан Омар и Сара Джейкобс.

"Невзирая на любые другие положения закона, кассетные боеприпасы не могут быть военной помощью, не может быть выдана лицензия на экспорт кассетных боеприпасов, и никакие кассетные боеприпасы или технологии кассетных боеприпасов нельзя продавать или передавать", - говорится в тексте проекта поправки.

По данным Politico, вместе с тем большинство республиканцев в сенате и палате представителей поддерживают передачу таких боеприпасов Киеву.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.