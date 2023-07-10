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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

НАТО готовит пакет помощи для Украины

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - К саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля готовится пакет помощи Украине, сообщила в понедельник агентству BNS заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже.

Она отметила, что НАТО как организация предоставляет Украине не военную помощь, а, например, медицинское оборудование, беспилотные летательные аппараты и средства защиты от дронов.

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По словам Браже, на саммите также будут рассматриваться политические отношения между Украиной и странами НАТО. Ожидается, что страны впервые встретятся в качестве равноправных членов совета НАТО-Украина. Это означает, что больше не будет необходимости в прежней процедуре, когда члены НАТО должны были объявлять о заседании комиссии, если хотели встретиться с представителями Украины.

Украина также сможет на равных созывать заседания совета НАТО-Украина, выбирать вопросы для обсуждения и консультаций, пояснила Браже.

По ее словам, это будет новым уровнем отношений. До последнего момента саммита будет также обсуждаться вопрос о перспективах членства Украины в альянсе.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что место Украины - в НАТО, однако на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться вопрос о приеме Украины. На повестке дня будет вопрос о том, как сформулировать перспективу членства и какие шаги для этого необходимы. Это пока в стадии обсуждения", - сказала Браже.

"На саммите будут обсуждаться политические отношения с Украиной и статус отношений между НАТО и Украиной", - добавила она.

НАТО Украина
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