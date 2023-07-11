Саммит НАТО в Вильнюсе рассмотрит сближение Украины с альянсом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Двухдневный саммит НАТО начнет работу во вторник в литовской столице Вильнюсе.

"На саммите мы еще больше усилим Украину и определим видение ее будущего", - заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 7 июля, излагая программу встречи лидеров натовских стран.

Он анонсировал пакет из трех позиций, который предполагается рассмотреть на совещании в Вильнюсе, "чтобы сблизить Украину с НАТО".

Речь идет о "многолетней программе помощи" Киеву и "обеспечении полной совместимости между вооруженными силами Украины и НАТО".

Альянс также намерен "модернизировать политические связи", создав Совет НАТО-Украина.

"И в-третьих, я ожидаю, что лидеры Североатлантического альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И проявят единство в том, как приблизить Украину к ее цели", - сказал Столтенберг.

Генсек сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский примет участие в первом заседании нового Совета Украина-НАТО. По его словам, "это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений".

Столтенберг также пообещал, что НАТО будет помогать "выстраивать сектор безопасности и обороны Украины, включая военные госпитали". "И мы поможем Украине перейти от советской эпохи к оснащению и стандартам НАТО", - добавил он.

Генеральный секретарь ожидает, что государства-члены организации выразят поддержку Грузии. "На саммите союзники подтвердят нашу поддержку принципам территориальной целостности и суверенитета Грузии в рамках международно признанных границ", - отметил Столтенберг.

"Союзники также подтвердят право Грузии принимать решения относительно своего будущего без внешнего вмешательства", - заявил он.

Главы государств и правительств стран НАТО, продолжил генсек организации, предпримут дальнейшие шаги по укреплению сдерживания и обороны альянса. Их вниманию будут предложены три новые плана региональной обороны: для севера - Атлантики и европейской Арктики; для центра, включая Балтийский регион и Центральную Европу; для юга - Средиземного и Черного морей.

Для реализации этих планов НАТО приводит в повышенную готовность 300 тыс. военнослужащих, включая значительные боевые средства в воздухе и на море.

На встрече в Вильнюсе ожидается одобрение плана оборонного производства, что потребует увеличения инвестиций в оборонную промышленность государств-членов НАТО.

"На саммите союзники возьмут на себя более амбициозные обязательства по инвестициям в оборону: ежегодно вкладывать в нее не менее 2% валового внутреннего продукта", - заявил глава альянса.

Он отметил, что в 2023 году реальный прирост оборонных инвестиций европейских стран-союзниц и Канады составит 8,3%. Это самый большой прирост за последние десятилетия, прокомментировал Столтенберг. И теперь 2% будут считаться минимальным порогом, а не потолком инвестиций.

На саммит НАТО приглашены лидеры Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. "Потому что наша безопасность не региональная, а глобальная, - пояснил генсек. - Поэтому мы более тесно работаем над такими вопросами, как кибербезопасность, морская безопасность и новые технологии".

В Вильнюсе будет присутствовать руководство Евросоюза, сообщил Столтенберг, по словам которого партнерство с ЕС "достигло беспрецедентного уровня".

Он также напомнил, что "это будет первый саммит Финляндии в качестве союзницы по НАТО".

Что касается второго кандидата на вступление в альянс - Швеции, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, куда генсек НАТО прибыл в понедельник, он отметил, что, по его мнению, шведская сторона выполнила условия присоединения к альянсу, согласованные на саммите в Мадриде.

Вечером того же дня Столтенберг объявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал согласие на то, чтобы быстрее направить на голосование в турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Я рад объявить, что президент Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции, и согласился тесно работать с собранием по вопросу обеспечения ратификации протокола", - сказал генсек на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров с турецким лидером и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

Однако Столтенберг отметил, что не знает, когда именно парламент будет голосовать по этому вопросу.