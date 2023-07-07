Столтенберг заявил, что у НАТО нет единой позиции по поставкам кассетных боеприпасов Киеву

Каждая страна-союзник по альянсу сама принимает решение по этому вопросу, сказал генсек организации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - У НАТО нет общей позиции по поставкам Украине кассетных боеприпасов, каждая страна-союзник по альянсу сама принимает решение по этому вопросу, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"У НАТО как у альянса нет позиции по Конвенции по кассетным боеприпасам, потому что некоторые союзники подписали эту конвенцию, а некоторые нет. Союзники сами решают вопрос поставки вооружений и прочего военного снаряжения Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что "НАТО как альянс" не может принять такого рода решение за всех стран-членов.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов. Со своей стороны, Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники сообщило, что решение о передаче Киеву таких боеприпасов уже принято, и США официально объявят об этом позднее в пятницу. По данным агентства, речь пойдет о передаче нескольких тысяч таких боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи Украине.

В сообщении указывается, что США направят Киеву специальные кассетные боеприпасы, у которых снижен риск того, что они не будут разрываться. Предполагается, что, таким образом, подобные снаряды будут представлять меньше угрозы мирным жителям.

В конце июня CNN сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов. По данным источников, в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома по этому вопросу. В случае одобрения боеприпасы могут включить в новый пакет военной помощи Украине уже в июле, отмечали собеседники телеканала.

Кассетные боеприпасы впервые применили в ходе Второй мировой войны. Это класс оружия, включающий ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади.