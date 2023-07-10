В НАТО обсуждают отмену для Украины стандартной процедуры подготовки к вступлению в альянс

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Руководители стран НАТО продолжают обсуждение предложения об отмене для Украины плана действий по членству в альянсе, что позволит упростить вхождение Киева в Североатлантический альянс, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсуждаем пакет предложений", - сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе. Столтенберг пояснил, что в этот пакет входят сформулированные им же ранее три предложения: работа над оперативной совместимостью ВС Украины и НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отказ в случае с Украиной от плана действий по членству в НАТО.

"Финальных решений пока нет", - добавил Столтенберг.

План действий по членству в НАТО - программа, призванная помочь странам, претендующим на членство в НАТО, соответствовать всем требованиям.

Генсек НАТО пояснил, что если в НАТО откажутся от данной программы для Украины, это будет означать упразднение одного из этапов на пути Киева в альянс.