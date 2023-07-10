В Кремле назвали возможное вступление Украины в НАТО абсолютной угрозой для России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возможное вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для системы безопасности в Европе и будет абсолютной угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Украина пока не готова вступать в НАТО, представитель Кремля ответил: "Мы знаем, что сейчас идут весьма оживленные дискуссии среди членов альянса, в преддверии тем более саммита НАТО, мы знаем, что существуют разные точки зрения на этот счет".

"Абсолютно понятна и последовательна позиция РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей архитектуры безопасности, и так полуразрушенной в Европе, и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно твердой и понятной реакции", - добавил Песков.