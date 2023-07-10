Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Эффект космологического замедления времени у квазаров, необычный случай с самкой дрила из чешского сафари-парка, а также где начинается настоящий синтетический человек

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи описали необычный случай: детеныш дрила из чешского сафари-парка умер через восемь дней после его рождения, самка ухаживала за ним двое суток, а потом съела, не поделившись ни с кем из сородичей. Дрилы (Mandrillus leucophaeus) – крупные полуназемные обезьяны из тропических лесов Центральной Африки. В описанном случае самка, вероятно, надеялась, что ее детеныш жив и потому не бросала его. Не добившись от младенца никакой реакции, самка решила съесть его, чтобы восполнить потраченную во время беременности энергию и повысить шансы на новое размножение. Если бы детеныш прожил подольше, самка, возможно, привязалась бы к нему слишком сильно, чтобы съесть.

- Американские врачи описали случай позеленения и "оволосения" языка у мужчины, который незадолго до этого лечился антибиотиком клиндамицином. Врачи поставили диагноз волосатого языка. Это доброкачественное увеличение и удлинение сосочков языка, при этом может меняться их цвет. Пациенту было рекомендовано аккуратно чистить поверхность языка зубной щеткой четыре раза в день и отказаться от курения. Через полгода внешний вид языка стал нормальным, хотя мужчина продолжал курить.

- Космологическое замедление времени предсказывает видимое замедление процессов, идущих в далеких галактиках. Ранее его наблюдали для очень далеких сверхновых, а теперь понаблюдали и для квазаров. Квазары – одни из самых ярких астрономических объектов в видимой Вселенной, это ядра далеких галактик на ранней стадии формирования, в которых сверхмассивные черные дыры активно поглощают вещество из окружающего их аккреционного диска и могут генерировать высокоскоростные струи (джеты). Обнаруженный эффект говорит в пользу того, что квазары являются яркими переменными источниками излучения на космологических расстояниях. Это также опровергает предыдущие утверждения о том, что изменчивость квазаров не является результатом внутренних процессов, а вызвана внешними воздействиями или нестандартными физическими явлениями.

- Блеск в глазах не всегда бывает здоровым. Офтальмолог нашел в роговице у японки, которая жаловалась на снижение остроты зрения и светочувствительность, кристаллические отложения. Обследование обнаружило у нее миеломную болезнь.

- Американские ученые выяснили, что нарушения поведения, возникающие из-за потребления каннабиса, повышают риск развития осложнений до и после хирургических операций, а также увеличивают затраты больниц на таких пациентов. У хирургических пациентов-потребителей каннабиса, в частности, на 19% выше риск развития ишемии миокарда, острого повреждения почек, инсульта. Эти данные обращают внимание на проблему восприятия каннабиса как безопасного наркотика, а во-вторых, должны будут акцентировать внимание хирургов на ведении таких пациентов.

- Эксперименты in vitro с человеческими эмбрионами старше 14 дней запрещены. Поэтому ученые используют искусственные зародыши, которые иногда мало отличаются от настоящих. Сайт N+1 разбирался, где начинается настоящий синтетический человек.

- Относительно недавно ученые придумали лекарство от сахарного диабета – а теперь оно не всем достается в аптеке, потому что его массово скупают здоровые люди. Чем же так притягателен "Оземпик", можно узнать в этом материале.